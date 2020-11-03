Samsun'da balık fiyatları
Palamudun tanesi 25-35 liradan işlem gördü
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
Hamsi
|20,00
|25,00
|Somon
|30,00
|45,00
|İstavrit
|20,00
|35,00
|Tirsi
|-
|-
|Mezgit
|25,00
40,00
|Levrek (çiftlik)
30,00
|35,00
|Çipura (çiftlik)
|35,00
|40,00
|Sargan
|25.00
|30,00
|Palamut (tane)
|25,00
|35,00
|Barbunya
|30,00
|45,00
|Kalkan
|70,00
|90,00
|Çinekop (deniz)
|20,00
|25,00
|Lüfer (tane)
|-
|-
|Kötek
|30,00
|40,00
|Levrek (deniz)
|40,00
|55,00
|Alabalık
|20,00
|25,00
|Kefal
|10,00
|15,00
|Sazan
|-
| -