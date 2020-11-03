  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Samsun'da balık fiyatları
Ekonomi

Samsun'da balık fiyatları

Palamudun tanesi 25-35 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-11-03 13:14:24 -
Samsun'da balık fiyatları
SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, palamudun tanesi 25 - 35 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

 20,00 25,00
Somon 30,00 45,00
İstavrit 20,00 35,00
Tirsi - -
Mezgit 25,00

40,00

Levrek (çiftlik)

30,00

35,00
Çipura (çiftlik) 35,00 40,00
Sargan 25.00 30,00
Palamut (tane) 25,00 35,00
Barbunya 30,00 45,00
Kalkan 70,00 90,00
Çinekop (deniz) 20,00 25,00
Lüfer (tane) - -
Kötek 30,00 40,00
Levrek (deniz) 40,00 55,00
Alabalık 20,00 25,00
Kefal 10,00 15,00
Sazan - -


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan tarafı biraz önce açıkladı: Çekilme kararı aldık
Dünya

Ermenistan tarafı biraz önce açıkladı: Çekilme kararı aldık

Dağlık Karabağ'da çatışmalar devem ederken Ermenistan tarafından flaş bir açıklama geldi.
Abdullah Ağar'dan Viyana yorumu: İhaleyi Türkiye’ye yıkmak için hazırda bekliyorlarmış
Gündem

Abdullah Ağar'dan Viyana yorumu: İhaleyi Türkiye’ye yıkmak için hazırda bekliyorlarmış

Eski asker, terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen saldırılarla ilgili olarak yaptığı açıklamad..
Batı kuklası BAE ağzındaki baklayı çıkardı! Erdoğan'a karşı rezil çağrı
Dünya

Batı kuklası BAE ağzındaki baklayı çıkardı! Erdoğan'a karşı rezil çağrı

İslam düşmanı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a destek veren BAE Dışişleri Bakanlığı, tüm Avrupa'yı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay