Samsun'da balık fiyatları
Palamudun tanesi 12-15 liradan işlem gördü
2020-09-20 16:28:58 -
SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, palamudun tanesi 12 ila 15 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
Hamsi
|-
|-
|Somon
|20,00
|30,00
|İstavrit
|10,00
|15,00
|Tirsi
|-
|-
|Mezgit
|15,00
20,00
|Levrek (çiftlik)
20,00
|30,00
|Çipura (çiftlik)
|30,00
|35,00
|Sargan
|-
|-
|Palamut (tane)
|12,00
|15,00
|Barbunya
|20,00
|30,00
|Kalkan
|75,00
|100,00
|Çinekop (deniz)
|20,00
|25,00
|Lüfer (tane)
|-
|-
|Kötek
|45,00
|60,00
|Levrek (deniz)
|35,00
|45,00
|Alabalık
|-
|-
|Uskumru
|15,00
|15,00
|Sazan
|-
| -