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Ekonomi Samsun'da balık fiyatları
Ekonomi

Samsun'da balık fiyatları

Palamudun tanesi 12-15 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-09-20 16:28:58 -
Samsun'da balık fiyatları

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, palamudun tanesi 12 ila 15 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

 - -
Somon 20,00 30,00
İstavrit 10,00 15,00
Tirsi - -
Mezgit 15,00

20,00

Levrek (çiftlik)

20,00

30,00
Çipura (çiftlik) 30,00 35,00
Sargan - -
Palamut (tane) 12,00 15,00
Barbunya 20,00 30,00
Kalkan 75,00 100,00
Çinekop (deniz) 20,00 25,00
Lüfer (tane) - -
Kötek 45,00 60,00
Levrek (deniz) 35,00 45,00
Alabalık - -
Uskumru 15,00 15,00
Sazan - -


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