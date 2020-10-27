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Aktüel Samsun'da babasını bıçakla yaralayan genç adli kontrolle serbest bırakıldı
Aktüel

Samsun'da babasını bıçakla yaralayan genç adli kontrolle serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 12:45:32 -
Samsun'da babasını bıçakla yaralayan genç adli kontrolle serbest bırakıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı babasını bıçakla yaralayan genç, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alınan bilgiye göre, baba İ.K. (49), gece geç saatte eve alkollü geldiği iddiasıyla oğlu C.K. (16) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.K, bıçakla babasını yaraladı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İ.K, tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan C.K. ise Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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