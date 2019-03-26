Samsun'da ayakkabı hırsızları bakın nasıl yakalandılar...

Samsun'un Bafra ilçesinde Gaziosmanpaşa Mahallesi Stat Caddesi’nde edinilen bilgiye göre, gece devriyesinde bulunan Asayiş Büro ekiplerini tanımayan alkollü 3 kişi Tofaş Kavşağı’nda otostop çekerek kendilerini 19 Mayıs ilçesine götürmelerini söyledi. Yanlarında duran sivil polisler "Sizi 19 Mayıs’a götüremeyiz ama isterseniz karakola götürürüz" dedi.

Poşetleri dikkat çekti

19 Mayıs’a götürmeleri yolunda ısrar eden şüphelilerin elindeki poşet polislerin dikkatini çekti. Asayiş Büro ekipleri araçtan inerek poşette ne olduğunu sordu. Ayakkabı olduğunu, çöpten bulduklarını söylemeleri üzere şüphelenen polisler, Kaan K., Fatih K. ve Ebubekir M. isimli 3 şahsı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Emniyette apartmandan ayakkabı çalındığı ihbarı yapılması üzere kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelileri tespit etti. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine çıkartılan 3 zanlı tutuklanarak Bafra T Tipi Cezaevine gönderildi.