Samsun'da araç kundaklama iddiası Bacanağına ait minibüsü kundakladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde bacanağına ait minibüsü kundakladığı iddia edilen şüpheli yakalandı. İstiklal Mahallesi Alpaslan Bulvarı'nda gece saatlerinde boş arsada bulunan S.Y'ye ait minibüsün yanına gelen S.Ü'nün araca benzin döktüğünü gören bir kişi "Ne yapıyorsun?" diye sordu. "Bu gece yakacağım her şeyi" şeklinde cevap veren şüpheli, benzin döküp aracı ateşe verdikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören kişi, kendi imkanlarıyla araçtaki yangını söndürerek polise ifade verdi. Polis ekipleri, benzinin bulunduğu su bidonundan yola çıkarak S.Ü'yü gözaltına aldı. Denizevleri Polis Merkezine götürülen şüphelinin "S.Y'nin bacanağı olduğunu ve miras yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunduğunu" söylediği öğrenildi.

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