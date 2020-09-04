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Aktüel Samsun'da anız yangınının sıçraması sonucu ahır, samanlık ve garaj yandı
Aktüel

Samsun'da anız yangınının sıçraması sonucu ahır, samanlık ve garaj yandı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 17:12:40 -
Samsun'da anız yangınının sıçraması sonucu ahır, samanlık ve garaj yandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde anız yangınının sıçraması sonucu bölgedeki bir samanlık, ahır ve garaj da yandı.

İlçenin Bekdiğin Mahallesi’nde tarım arazisinde çıkan anız yangını, Şerif Şengül’e ait samanlık, ahır ve garaja sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine giden Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler, yangına müdahale etti.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle samanlık, ahır ve garaj hasar gördü.

Yangında Ali Uluışık’a ait 15 arı kovanı da yanarken arılar telef oldu.

İtfaiye ekiplerinin iki saatte kontrol altına aldığı yangında iş makineleri de soğutma çalışmalarına katıldı.

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