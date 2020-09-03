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Aktüel Samsun'da alacak verecek kavgası: 1 ölü
Aktüel

Samsun'da alacak verecek kavgası: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-09-03 11:02:50 -
Samsun'da alacak verecek kavgası: 1 ölü

SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir kişi, alacak verecek meselesi nedeniyle evinde öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Veyis Bıçak (77), alacağı için Yenidüzce Mahallesi'nde Recep Kumlar'ın evine gitti.

Aralarında çıkan tartışma sonucu Kumlar, evinin penceresinden avluda bulunan Bıçak'a tüfekle ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Bıçak, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Bıçak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bıçak'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Recep Kumlar, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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