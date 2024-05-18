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Yaşam Samsun'da akıntıya kapılan kişi vefat etti
Yaşam

Samsun'da akıntıya kapılan kişi vefat etti

Yeniakit Publisher
2024-05-18 21:03:00 -
Samsun'da akıntıya kapılan kişi vefat etti

Samsun'da ağdan balık alırken akıntıya kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Samsun'un Bafra ilçesinde ağdan balık alırken akıntıya kapılan bir kişi, denizde boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Emenli Mahallesi Karaboğaz mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaboğaz Gölü'nde balık yakalamak için ağ seren Ramazan Şensel, bir süre sonra göle girerek ağa takılan balıkları alırken akıntıya kapılarak denize sürüklendi. Yakında bulunan arkadaşının haber vermesi üzerine, bölge sakinleri tarafından denizden çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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