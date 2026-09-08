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Yaşam Samsun’da ağustos ayının trafik bilançosu ağır! 1372 kazada 4 kişi öldü
Yaşam

Samsun’da ağustos ayının trafik bilançosu ağır! 1372 kazada 4 kişi öldü

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IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Samsun’da ağustos ayının trafik bilançosu ağır! 1372 kazada 4 kişi öldü

Samsun’da ağustos ayında polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde toplam 1372 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 4 kişi hayatını kaybederken 983 kişi yaralandı.

Samsun’da ağustos ayına ilişkin trafik kazası verileri açıklandı. Kent genelinde bir ay içinde 1372 kaza kayıtlara geçerken, 4 kişi yaşamını yitirdi, 983 kişi de yaralandı.

 

657'si maddi hasarlı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı verilerine göre, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle yaşanan kazalar, 2026 yılının Ağustos ayında da can kayıplarına ve yaralanmalara yol açtı. Samsun genelinde polis sorumluluk alanında ağustos ayında 583'ü ölümlü-yaralanmalı ve 657'si maddi hasarlı olmak üzere toplam bin 240 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 3 kişi olay yerinde can verdi.

 

Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 78'i ölümlü yaralanmalı, 54'i maddi hasarlı olarak olmak üzere 132 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

 

8 ayda 30 kişi hayatını kaybetti

Samsun'da polis bölgesinde ilk 8 ayda 8 bin 630 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 21 kişi öldü, 5 bin 306 kişi yaralandı. Jandarma bölgesinde ise 2026 yılının ilk 8 ayında 700 kaza meydana geldi. Bu kazalara 9 kişi öldü, 612 kişi yaralandı.

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