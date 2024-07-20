Samsun'da acı olay: Balık tutmak isteyen 2 arkadaş canından oldu

Olay, akşam saatlerinde Samsun’un 19 Mayıs ilçesine bağlı Yörükler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Erdenli ve Hayrettin Ertuğrul, balık tutmak için saat 14.00 sıralarında kayıkla Yörükler mevkisinden Ulugöl'e açıldı.

BİNDİKLERİ KAYIK BATAN İKİ VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

İkilinin ailesi, kendilerinden uzun süre haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Çalışma başlatan ekipler, kayığın battığını tespit etti.

Ekiplerin başlattığı geniş kapsamlı arama sonrası, Mehmet Erdenli’nin saat 21.00 sıralarında, Hayrettin Ertuğrul’un ise saat 22.30 sıralarında cansız bedenlerine ulaşıldı. İkilinin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

'YILLARDAN BERİ BURADA BALIKÇILIK YAPIYORLAR'

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Yörükler Mahallesi Muhtarı Veli Aydın, "Saat 14.00 gibi buraya geliyorlar. İkisi de kooperatifin üyeleri. Buradan ikisi göle çıkıyorlar. Daha sonra burada olan arkadaşları saat 16.00 gibi haber yok. Beni aradılar, ben de başkanı aradım. Daha sonra jandarmaya haber verdik. Yıllardan beri burada balıkçılık yapıyorlar" dedi.

Kaynak: DHA