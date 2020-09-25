  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Samsun'da 6. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
Aktüel

Samsun'da 6. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 14:39:21 -
Samsun'da 6. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da apartmanın 6. katından düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde 6. kattaki evlerinin balkonunda oynayan Bertuğ Taha Duman, aşağı bakmak isterken dengesini kaybederek düştü.

Çocuğun düştüğünü gören baba Özcan Duman, oğlunu kendi imkanlarıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü.

Ağır yaralanan çocuk, burada yapılan müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada çocuk yoğun bakım ünitesine alınan Bertuğ Taha'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medyadan duyurdu! 'Masterchef' ölüm haberi ile sarsıldı
Medya

Sosyal medyadan duyurdu! 'Masterchef' ölüm haberi ile sarsıldı

Acun’un kanalı TV8’de yayınlanan ve skandallarıyla gündemden düşmeyen 'Masterchef Türkiye' adlı yarışmanın jüri üyesi Somer Sivrioğlu’nun ba..
İngiltere'den yaptırım kararı
Dünya

İngiltere'den yaptırım kararı

İngiltere, Belarus'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu tanımadıklarını duyurdu ve Avrupa Birliği'nin (AB) bir uzlaşıya varamaması..
Film gibi dolandırıcılık! Polis her yerde onu ararken yarışmaya katılmış
Gündem

Film gibi dolandırıcılık! Polis her yerde onu ararken yarışmaya katılmış

Dolandırıcılıktan tutuklandıktan sonra 2011’de cezaevinden firar edip sahte kimlikle kayıplara karışan ve hakkında 52 yıl hapis cezası olan ..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı