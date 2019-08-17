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Samsun’da 30 bini aşkın kişi sporla buluştu

Samsun’da bu yaz, Yaz Spor Okulları kapsamında 30 bin 134 kişi sporla buluştu.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:03
Samsun’da 30 bini aşkın kişi sporla buluştu

Samsun’da bu yaz, Yaz Spor Okulları kapsamında 30 bin 134 kişi sporla buluştu.


2019 yaz döneminde Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan 5-18 yaş Yaz Spor Okulları büyük ilgi gördü. Haziran ayının son haftasında startı verilen Yaz Spor Okulları’na 17 ilçede 110 çalıştırıcı koordinesinde 24 branşta 30 bin 134 çocuk ve genç katıldı.


Yaz aylarında oldukça yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, “Birlikte iyi çalışarak güzel bir sonuç ortaya koyduk. Yaz döneminin başlamasıyla birlikte insanları sporu sevdirelim, teşvik edelim amacıyla elimizde gelen bütün gayret gösterildi. En fazla ilgi yüzme, futbol ve basketbola vardı. Buz patenine oldukça ilgi arttı. Çocuklar ve gençler serbest zamanlarını spor ile doldurdu. Gerek onların zararlı alışkanlıklardan korunması gerekse spor ile tanıştırılarak ilgi duydukları branşlara yönlendirilmeleri amacıyla açılan Yaz Spor Okulları’nda yetenekli çocuklar ve gençlerimiz tespit edilerek elit sporcu adayı olarak kulüplere yönlendirilmiştir” dedi.



“Engelsiz yaşam merkezimizde 203 engelli çocuk ve gencimiz sporla tanıştırıldı”


Özel sporcu yetiştirmede başarılı olduklarını söyleyen Kasapoğlu, “203 engelli çocuk ve gencimiz sporla tanıştırıldı. Sporla gündeme geldi. Spor sevdirildi. Geçtiğimiz günlerde down sendromlu sporcularımız olsun, özel sporcularımız olsun, dünya ve Avrupa şampiyonu gençler aldık. Samsun engelli spor noktasında da Türkiye’de ciddi noktada, en iyi illerden bir tanesi diyebilirim” diye konuştu.



“Gençlik Merkezleri’miz kamp birimleri oldukça yoğun çalışıyor”


Kamp için Samsun gelenlerin kente hayran kaldığını da ifade eden Kasapoğlu, “Hemen hemen her hafta 180 genç kamp için geliyor. Genç liderler ve uzmanlar eşliğinde gençlerimiz genel müdürlüğümüzün programları dahilinde bir kamp eğitimi veriliyor. Bizler kamplarda onları sporla buluştururken aynı zamanda Samsun’un güzelliklerini onlara yaşatıyoruz” şeklinde konuştu.



Yüzme sporuna yoğun ilgi


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde yüzme antrenörü olan Müslim Balaban ise, “Yaz dönemi oldukça yoğun geçiyor. Gençlerin ve çocukların yüzme sporuna olan ilgisi bizleri mutlu ediyor. Atakum Olimpik Yüzme Havuzu olarak haftanın 6 günü günde 3 seans olarak yüzme eğitimi veriyoruz. İlk olarak amacımız çocuklara yüzme konusunda temel yüzme becerilerini kazandırmak, ikinci amaç olarak çocukların burada sosyalleşmesi, birbirleriyle iletişim kurabilmelerini sağlamak” ifadelerini kullandı.


Yaz okullarında en çok tercih edilen sporların başında basketbolun geldiğinin altını çizen Antrenör Altan Kağan Çeltik, "Sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün sporcu fabrikasında, yazın yaz okullarında basketbol eğitimi görüyorlar. U12, U14, U18 yaş gruplarında müsabakalara katılıyoruz. Herkesi spor yapmaya davet ediyoruz. Spor yapmak daha sağlıklı, düzenli, sorumluluk sahibi insanlar olmamızı sağlıyor” açıklamasında bulundu.


Yaz Spor Okulları, Eylül ayında sona erecek.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:03
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