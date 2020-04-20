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Aktüel

Samsun’da 22 bin 700 aileye daha 1000 TL nakdi destek

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun’da 22 bin 700 aileye daha 1000 TL nakdi destek ödemelerinin başladığını ve ödemelerin vatandaşların ikametinde yapıldığını açıkladı.

2020-04-20 16:08:40 -
Samsun’da 22 bin 700 aileye daha 1000 TL nakdi destek

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun’da 22 bin 700 aileye daha 1000 TL nakdi destek ödemelerinin başladığını ve ödemelerin vatandaşların ikametinde yapıldığını açıkladı.


Vali Osman Kaymak başkanlığında, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla video konferans üzerinden yapılan İl Pandemi Kurulu Toplantısı’nda, korona virüsle mücadelede alınan tedbirler ve uygulamalar değerlendirildi.


Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında Samsun’da 22 bin 700 aileye daha 1000 TL nakdi destek ödemelerinin başladığını ve ödemelerin vatandaşların ikametinde yapıldığını söyleyen Vali Kaymak, kaymakamlardan ödemelerin Ramazan ayı başlamadan bitirilmesini istedi. Pazar ve market denetimlerinin sıklaştırılarak ilçe kaymakamları tarafından bizzat takip edilmesi talimatını veren Vali Kaymak, devam edecek denetimlerde sosyal mesafe kuralından asla taviz verilmemesi gerektiğini belirtti.

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