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Samsun’da 137 bin ton fındık rekoltesi bekleniyor

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Osman Kaymak, bu sene Samsun’da 137 bin ton civarında fındık rekoltesi beklediklerini ancak bu rekoltenin yüzde 10’luk kısmının afet dolayısıyla kaybedildiğini açıkladı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:40
Samsun’da 137 bin ton fındık rekoltesi bekleniyor

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Osman Kaymak, bu sene Samsun’da 137 bin ton civarında fındık rekoltesi beklediklerini ancak bu rekoltenin yüzde 10’luk kısmının afet dolayısıyla kaybedildiğini açıkladı.


Yıllık ortalama 137 bin ton fındığın üretildiği Samsun’da Vali Osman Kaymak ve Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçedeki Epçeli Mahallesi’nde yeni açılan Toprak Mahsulleri Ofisi fındık alım deposunu ziyaret etti. Yakınlardaki bir bahçeye girerek fındık da toplayan Vali Kaymak, daha sonra toplanan fındıkların analizini yaptı. Fındıkların rekolte ve yaş oranını kontrol eden Kaymak, rekoltesi belirlenen fındığı depoya boşalttı.



“Bu yıl 137 bin ton fındık rekoltesi bekliyoruz”


Bu sene Samsun fındığının rekoltesinin oldukça yüksek olduğunu ifade eden Vali Kaymak, “Bugün Çarşamba’daki fındık alım istasyonunun açılışını yapmış olduk. Böylece buradaki fındık alım işlemi de başladı. Cumhurbaşkanımızın belirttiği fındık alım fiyatları çiftçilerimizde büyük bir memnuniyet uyandırdı. Aldığımız bilgilere göre bu sene verim ve rekolte çok yüksek. Bu sene Samsun için 137 bin ton rekolte tespit ettik. Son afet nedeniyle bir yüzde 10’luk bir kayıp olacak. Şu anda gelen fındıklarda rekoltenin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Çiftçiler de çok memnun. 50 randımandaki fındığa 16,5 TL veriyoruz. Rekolte buradan yükselirse fiyat da yükseliyor, alçalırsa da fiyat düşüyor. Randıman çok iyi olduğu için herkes bu durumdan çok memnun. İnşallah bu sene fındık üreticisinin yüzü gülecek. Allah inşallah başka bir afet vermez” dedi.



“Dört yerde fındık alımı yapılıyor”


Yeni açılan fındık alım istasyonuyla birlikte Samsun’da dört yerde fındık alımının yapılacağını belirten Kaymak, şunları söyledi:


“Bu istasyonun kapasitesi 15 bin ton. Geçen sene şeker fabrikasındaki fındık alımına katılmıştım. O zaman uzun kuyruklar vardı. Ama şimdi burada fazla kuyruk yok. Eylül ayından itibaren yoğunluk artacak ama verilen fiyat piyasada oturdu. Samsun’da 4 yerde fındık alımı yapılıyor. Şeker fabrikasının olduğu yerde, Epçeli’de Terme ve Bafra’da fındık alımı yapılıyor. Vatandaşlarımıza ve devletimize hayırlı uğurlu olsun.”


Samsun’da bu sene üretilen fındığın rekoltesinin oldukça yüksek olduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:40
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