Samsun’a 150 yataklı yeni hastane

“Sağlık Kenti Samsun”, 150 yataklı son teknoloji ile donatılmış özel bir hastaneye daha kavuşuyor.

Büyük Anadolu Hastanelerinin 150 yataklı yeni hastane binasının tanıtımı yapıldı. Samsun’un ilk özel hastanesi olma özelliğini taşıyan Büyük Anadolu Hastaneleri, İstiklal Caddesi’nde bulunan hastanesini, İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki yeni hizmet binasına taşıdı. İlk lansmanı bugün yapılan hastanede sağlık hizmeti, 23 yıllık tecrübe ve son teknoloji ile vatandaşlara verilmeye devam edilecek.

Lansmanda açılış konuşmasını yapan Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen, “Büyük emekler sonucu açtığımız yeni hizmet binamızda olmak, bizi hem heyecanlandırıp hem de gururlandırıyor. Bugün ayrıca 24 Temmuz Basın Bayramı’nda bize destek veren basın çalışanlarına da teşekkür ediyoruz. Yeni hizmet binamızın Samsun’a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yeni hizmet binasıyla birlikte vatandaşlara daha iyi hizmet vereceklerinin altını çizen Büyük Anadolu Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Yakup Yönten, "Şu anda ruhsatımızın Samsun tarafı bitti. İnşallah birkaç gün içerisinde de bakanlıktan yazı gelecek ve faaliyetimize başlayacağız. Samsun’un ilk özel hastanesi olma özelliğini taşıyoruz. Türkiye’de de 3’üncü sırada yer alıyoruz. Çiftlik hastanemizin ruhsatını buraya taşıyoruz. Meydan hastanemiz faaliyetlerine devam edecek. Burası ve meydan hastanemiz toplamda 200 yataklı, 9 ameliyat salonlu, 16 bin m2 efektif kullanılabilir kapalı alan, 60 ekip kadrosu ve 700 çalışanıyla birlikte hizmet verecek. Biz şu anda yıllık 300 bin hastaya ayakta hizmet veriyoruz. Yıllık yine 10 bin ameliyata imza atıyoruz. Son 5 yılda geliştirdiğimiz uluslararası hasta sağlık turizmi ile de 81 ilden ve 28 ülkeden hastalarımız geliyor” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından yeni hastane binası gezildi, basın mensuplarına hastane ve bölümler hakkında bilgiler verildi.

Samsun Büyük Anadolu Hastanelerinin İstasyon Mahallesi’ndeki yeni hizmet binası Sağlık Bakanlığından gelecek yazının ardından yakın zamanda hizmete başlayacak.