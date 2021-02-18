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Eğitim Samsun yarın okullar var mı? Samsun hangi ilçelerde okullar tatil 19 Şubat
Eğitim

Samsun yarın okullar var mı? Samsun hangi ilçelerde okullar tatil 19 Şubat

Samsun yüz yüze eğitim ne zaman? 15 Şubat Pazartesi günü köy okulları, anaokulları, kurslarda yüz yüze eğitim başladı. Ancak yoğun kar yağışının olduğu illerde yüz yüze eğitim ertelendi. Samsun’un bazı ilçelerinden bugün yüz yüze eğitim yapılmadı. Peki, yarın Samsun’da okullar tatil mi?

Yeniakit Publisher
2021-02-18 19:31:00 -
Samsun yarın okullar var mı? Samsun hangi ilçelerde okullar tatil 19 Şubat

Samsun’da yüz yüze eğitim başladı mı? Olumsuz hava koşulları pek çok ilde yüz yüze eğitimin ertelenmesine yol açıt. Yoğun kar yağışı sebebiyle bugün Samsun’un bazı ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi. Peki, Samsun’da yarın okullar tatil mi?

Samsun yarın okullar var mı? Samsun hangi ilçelerde okullar tatil 19 Şubat

Samsun'da, Yakakent haricindeki tüm ilçelerde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime iki gün daha ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, 18 ve 19 Şubat 2021 tarihlerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Yakakent haricindeki tüm ilçelerde yüz yüze eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi. Yakakent ilçesinde ise Karaaba İlk ve Ortaokulu ile Büyükkırık İlkokulunda yüz yüze eğitime 2 gün ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, okulların uzaktan eğitime devam edeceği belirtildi.

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