Samsun Valiliği’ne atanan Zülkif Dağlı Düzce’ye veda etti

İçişleri Bakanlığı Valiler Kararnamesi sonrası Samsun Valisi olarak atanan Dr. Zülkif Dağlı düzenlenen törenle Düzce’den ayrıldı.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı Valiler Kararnamesi ile Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Valisi olarak atandı. Eski Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı için Valilik binası önünde uğurlama töreni düzenlendi. Düzce Valiliği önünde düzenlenen törene, kurum müdürleri, valilik personeli ve vatandaşlar katıldı. Düzce’de 4 yıl görev yapan Dr. Zülkif Dağlı, törene katılanlarla tek tek vedalaştı. Düzce’de güzel çalışmalara imza attıklarını belirten Vali Dağlı, “Düzce’de güzel günlerimiz geçti. Severek çalıştım. Güzel bir şehrimiz var. Üretici ve bereketli bir şehir. Düzce her şeyin en iyisine layık" dedi.