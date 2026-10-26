Samsun Teknoloji OSB’de 2 milyar liralık enerji hamlesi!
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Samsun Teknoloji OSB’de kara yolu bağlantısı, elektrik, su ve doğal gaz altyapısındaki çalışmaların son durumu değerlendirildi.
Samsun Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) üretim ve yatırım kapasitesini güçlendirecek altyapı çalışmaları sürüyor.
Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında düzenlenen toplantıda, OSB’nin kara yolu bağlantısı ve devam eden altyapı yatırımları ele alındı. Toplantının ardından, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından OSB’de artan elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla 2 milyar lira yatırımla inşa edilen 300 MVA kapasiteli transformatör merkezindeki çalışmalar incelendi. Ayrıca Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ile doğal gaz firması tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının son durumu yerinde değerlendirildi.
Toplantıya, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Karayolları 7. Bölge Müdürü Serdar Ateş, Samsun Teknoloji OSB Müdürü Oğuz Keleş ve ilgili personel katıldı.