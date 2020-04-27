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Aktüel

Samsun sokakları yine tıklım tıklım

31 şehirde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Samsun’da sokaklar yine tıklım tıklım oldu.

2020-04-27 16:28:26 -
Samsun sokakları yine tıklım tıklım

31 şehirde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Samsun’da sokaklar yine tıklım tıklım oldu.


Vatandaşlar kısıtlamanın ardından ihtiyaçlarını karşılamak üzere sokaklara akın etti. Bazı ana arterlerde adeta adım atacak yer kalmadı. PTT önünde yaklaşık 100 metrelik kuyruk oluştu. Banka önleri de vatandaşlarla doldu. Polis ekipleri sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi için sık sık uyarılar yaptılar. Maske takılması ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini vatandaşa yinelediler.


Vaka sayılarının düşmesi ile rehavete kapılmamak gerektiğini söyleyen vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasını desteklediklerini ve önlemlerin bir süre daha devam etmesinin yerinde olacağını belirttiler.


65 yaş ve üstü vatandaşlar da evde sıkıldıklarını söyleyerek onlar için çerçeveleri belli bir esnetmeye gidilmesini istediler.

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