Samsun OSB’ye ihracat odaklı dev tesis

Samsun Valiliği, Samsun Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulması planlanan yeni makarna üretim tesisi yatırımına ilişkin sürecin resmen başladığını açıkladı.

38 bin 762 metrekarelik parsel uygun bulundu

Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Samsun Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni bir makarna üretim tesisi yatırımına ilişkin önemli bir karar alındığı bildirildi. Açıklamada; Çarşamba Havalimanı’na 5 kilometre mesafede, D010 karayolu üzerinde yer almasıyla ulaşım imkânları açısından avantajlı bir konuma sahip Samsun Gıda İhtisas OSB’de, 17 Ocak 2025 tarihli Müteşebbis Heyeti toplantısında alınan 237 numaralı karar doğrultusunda makarna fabrikası yatırımı için 38 bin 762 metrekarelik parsel tahsis talebinin uygun bulunduğu belirtildi. Aynı gün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda alınan 462 sayılı karar ile parsel tahsisi gerçekleştirilirken, parsel ve üzerindeki taşınmazın 28 Kasım 2025 tarihinde yatırımcı firmaya teslim edildiği ifade edildi.

2026 yılında başlayacak

Buğdayın hammadde olarak kullanıldığı sektörlerde dikey büyüme stratejisi kapsamında planlanan yatırım çerçevesinde, daha önce üretim tesisinin bulunduğu alanın yanında yer alacak makarna üretim tesisi inşaatına 2026 yılında başlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Katma değeri yüksek alanlara yatırım yapma stratejisi doğrultusunda Samsun Gıda İhtisas OSB’de hayata geçirilecek tesisin, 38 bin 762 metrekare arazi üzerinde toplam 16 bin metrekare kapalı alanda kurulacağı, üç modern üretim hattında faaliyet göstereceği ve üretim kapasitesinin üçte ikisinin ihracata yönelik olacağı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu yatırımın Türkiye’nin gıda sanayisindeki küresel rekabet gücünü artırmasının yanı sıra Samsun Gıda İhtisas OSB’nin ihracat odaklı üretim, istihdam ve katma değer oluşturma vizyonuna önemli katkı sağlayacağı vurgulandı. Samsun’un, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yeni yatırımlarla birlikte "Kuzeyin Üretim Merkezi" olma hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerlediği ifade edildi.