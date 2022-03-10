Samsun’un bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Öğrenciler ise kar yağışı sebebiyle hangi ilçelerde okulların tatil edildiğini araştırıyor. Peki, yarın hangi illerde ilçelerde okullar tatil?

Samsun okullar tatil mi? Samsun okullar tatil edildi mi valilik açıklaması

Kar yağışı sebebiyle Samsun'un Alaçam, Canik, Havza, Kavak, Salıpazarı Tekkeköy ve Vezirköprü ilçelerinde 10 Mart Perşembe günü eğitime bir gün ara verildi. 11 Mart’ta Samsun'da yoğun kar yağışı bekleniyor. Yağışların salı akşamına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Henüz Samsun Valiliği 11 Mart'ta okulların tatil edilip edilmeyeceğine yönelik bir açıklama yapmadı.