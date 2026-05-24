Samsun lojistikte yeni döneme hazırlanıyor! Hızlı trenle yük 12 saatte limana ulaşacak

Samsun’da hızlı tren projesi, kentin üretim ve lojistik hedefleri açısından stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ankara-Samsun Hızlı Tren Projesi kapsamında Çorum-Merzifon ile Merzifon-Havza etaplarının ihalesi geçen ay gerçekleştirilirken, Havza-Samsun-Tekkeköy etabında ise proje hazırlıkları sürüyor. Yalnızca yolcu taşımacılığı için kullanılmayacak hattın, Samsun’un üretim ve lojistik kapasitesine büyük katkı sunacağı ifade edildi.

Kuzeyin üretim merkezi olma hedefi doğrultusunda lojistik altyapının güçlendirildiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Organize sanayi bölgelerimiz (OSB) büyüyor. Hammaddelerin gelişi ve gidişiyle ilgili önemli bir süreç var. Samsun önemli bir liman ve lojistik kenti. Buradaki lojistik imkanların daha ileri taşınması gerekiyor. Kuzeyin üretim merkezi hedefini gerçekleştirmek için de hızlı tren hattına ihtiyacımız var" dedi.

Hızlı tren hattının yalnızca yolcu taşımacılığı açısından değerlendirilmeyeceğini kaydeden Doğan, "Hızlı tren, Mersin’den konteynere yüklenen bir yükün Samsun Limanı’na 12 saatte ulaşması anlamına geliyor. Şu anda ürünler karayoluyla taşınıyor. Avrupa’dan gelen yükler ise deniz yoluyla Mersin’e, oradan da boğazlar üzerinden Karadeniz’e ulaşıyor. Bu süreç 10-15 günü bulabiliyor" diye konuştu.

Merzifon-Havza etabı ihale sürecinin de tamamlandığını hatırlatan Doğan, hedeflerinin Havza-Tekkeköy hattını da tamamlayarak yük taşımacılığını Yeni Organize Sanayi Bölgesi’ne(OSB) ulaştırmak olduğunu kaydetti. Bölge önünde yeni bir liman planlamasının da gündemde olduğunu ifade eden Doğan, liman için fizibilite çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Samsun Limanı ile Mersin Limanı’nın hızlı tren hattıyla entegre edilmesinin büyük avantaj sağlayacağını vurgulayan Doğan, "Yükün 12 saatte Samsun Limanı’na ulaştığı, buradan da 12 saatte Avrupa’ya gönderilebildiği bir süreçte Samsun’u lojistik merkez haline getirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.