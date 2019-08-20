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Samsun İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Havza ilçesinde küçükbaş hayvanlardan bir üreticiye veba mikrobun bulaştığı iddiasıyla ilgili, “Koyun vebası veya daha doğru olarak koyun-keçi vebası, zoonoz karakterli bir hastalık değildir.

20 Ağustos 2019 Salı 23:07
Samsun İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Havza ilçesinde küçükbaş hayvanlardan bir üreticiye veba mikrobun bulaştığı iddiasıyla ilgili, “Koyun vebası veya daha doğru olarak koyun-keçi vebası, zoonoz karakterli bir hastalık değildir. Yani hastalık insanlara koyunlardan ve keçilerden kesinlikle bulaşmamaktadır” açıklamasını yaptı.


Samsun İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “20 Ağustos 2019 tarihinde yer alan Samsun’un Havza ilçesinde ‘Genç Çiftçi Projesi’ kapsamında küçükbaş hayvanların dağıtıldıktan sonra veba mikrobu bulunduğu belirlenen hayvanlara ilaç verilmesi sırasında üreticilere de mikrobun bulaştığı yönündeki haberlere istinaden Müdürlüğümüzce konuyla ilgili araştırma başlatılmıştır. İl Tarım Müdürlüğü ile yapılan görüşmede Havza İlçesi Çayırözü Mahallesi’nde ikamet eden C.K. isimli vatandaşın kendi koyunlarının hastalanmasından sonra kolunda yara çıkması üzerine aile hekimine başvurduğu öğrenilmiştir. Bu bilgi üzerine Sağlık Müdürlüğümüz tarafından Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü aranarak konu hakkında araştırma yapılması talep edilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda Havza Çayırözü Mahallesi sakinlerinden C.K. isimli şahsın koyunlarının ölmesinden sonra 16 Ağustos 2019 tarihinde ÇAY ASM’ye başvurduğu, kişinin yapılan muayenesinde kolunda deri altı enfeksiyonu teşhis edildiği tetradox tablet ve furasin pomad reçete edildiği öğrenilmiştir. Bu başvurudan sonra vatandaşın ölen hayvanlarından koyun vebası şüphesiyle numune alınması nedeniyle kolundaki yarayı ölen hayvanlarından bulaşan bir hastalık olarak değerlendirdiği düşünülmektedir. Ancak, koyun vebası veya daha doğru olarak koyun-keçi vebası (Peste des Petits Ruminants, PPR) zoonoz karakterli bir hastalık değildir. Yani hastalık insanlara koyunlardan ve keçilerden kesinlikle bulaşmamaktadır” denildi.


Açıklamada ayrıca, İlçe Sağlık Müdürlüğünden bir ekibin Çayırözü Mahallesi’ne giderek vatandaş ile görüşerek konu hakkında bilgilendirme yapıldığı da belirtildi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 23:07
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