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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Kovid-19'a karşı uygulamalarını videoyla anlattı

Yeniakit Publisher
2020-06-04 13:40:27 -
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Kovid-19'a karşı uygulamalarını videoyla anlattı

SAMSUN (AA) - Samsun İl Emniyet Müdürlüğünce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentte yapılan uygulamaların anlatıldığı video yayınlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şubesi ekiplerince hazırlanan videoda, "Biz sizin için çalışıyoruz. Siz de geleceğiniz için evde kalın. Evde kal Samsun, evde kal Türkiye." ve sosyal mesafe kuralı uyarısı yapıldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında farklı ülkelerden Türkiye'ye dönüşleri sağlanan vatandaşların Samsun'daki tahliye işlemlerinin gösterildiği videoda, kent genelinde gerçekleştirilen uygulamalar ve denetimlerin görüntülerine yer verildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı günlerde kentin çeşitli noktalarından drone çekimlerinin de bulunduğu klipte, Vefa Sosyal Destek Grubunda görevli polis memurlarının faaliyetleri anlatıldı.

Video, İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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