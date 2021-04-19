Samsun Eti Bakır’dan ithalata fren

İşletme, ürettiği elektrolitik bakırla yaklaşık 750 milyon dolarlık olası ithalatın önüne geçiyor. Eti Bakır AŞ Samsun İşletmeleri’nde yıllık 400 bin ton bakır konsantresi işlenerek LME Grade A spesifikasyonlarına sahip 70 bin ton katot bakır üretiliyor. Bunun yanında yıllık 600 bin ton sülfürik asit ve 600 bin ton gübre imal ediliyor.

İstihdama olumlu katkı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) 500 listesinde 2016 yılında 254. sırada yer alan Eti Bakır AŞ’nin Samsun, Küre, Murgul, Halıköy ve Espiye işletmelerinde toplam 2 bin 500 kişi doğrudan çalışıyor. Buna dolaylı istihdam eklendiğinde sayı 10 bine kadar yükseliyor. Eti Bakır AŞ, çalışanlara verdiği eğitimlerle nitelikli iş gücünü arttırıyor. İşletme ve bakım için gerekli ekipmanların önemli bir bölümünü bölgeden temin edip refah ile kalkınmaya katkıda bulunuyor. Öte yandan Eti Bakır Samsun İşletmesi’nin 2004’te devralınmasıyla önemli iyileştirme çalışmaları başlatıldı. Üretimde verimliliğinin arttırılması, ürün kalitesinin yükseltilmesi hedefiyle yürütülen çalışmalarda ulusal mevzuatların yanında en iyi uygulanabilir teknikler ve Avrupa Birliği (AB) direktifleri de göz önünde bulunduruldu. Çevre Kanunu kapsamında belirtilen tüm şartlar yerine getirildi. Bu doğrultuda Çevre İzin ve Lisans Belgesi ve Sıfır Atık Belgesi alındı.