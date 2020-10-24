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Aktüel Samsun Devlet Opera ve Balesi "Carmen Operasından Bölümler" konseri verdi
Aktüel

Samsun Devlet Opera ve Balesi "Carmen Operasından Bölümler" konseri verdi

Yeniakit Publisher
2020-10-24 21:12:18 -
Samsun Devlet Opera ve Balesi "Carmen Operasından Bölümler" konseri verdi

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), klasik opera eserlerinden "Carmen Operasından Bölümler" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

SAMDOB, sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla düzenlenen koltuk dizilimiyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda Carmen Operasından Bölümler konserini gerçekleştirdi.

Konserde solist sanatçılara piyanist Onur Altıparmak eşlik etti.

Klasik müzik tarihinde önemli bir yere sahip Bizet'in bestelediği "Carmen" operasından bölümlerin seslendirildiği konserde solistler, mezzo sopranolar Stare Çelebi ve Leyla Ceren Koç, tenorlar Özer Öndeş ve Murat Göçken, sopranolar Elif Demir ve Gamze Barhan'ın yanı sıra Berkcan Beniç anlatıcı olarak yer aldı.

Toplam 134 kişinin katıldığı konserde, Carmen operasından seçilen arya ve düetler, piyano eşlikli şan konseri ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

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