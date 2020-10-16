  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Samsun Devlet Opera ve Balesi "Barok Konseri" verecek
Aktüel

Samsun Devlet Opera ve Balesi "Barok Konseri" verecek

Yeniakit Publisher
2020-10-16 16:11:22 -
Samsun Devlet Opera ve Balesi "Barok Konseri" verecek

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 2020-2021 sanat sezonunun ilk orkestralı konseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, "Barok Konseri", sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla düzenlenen koltuk dizilimiyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Orkestra şefi Andrea Solinas'ın yönetiminde verilecek konserde, soprano Zerrin Capelli ve kontrtenor Kaan Buldular, solist sanatçı olarak yer alacak. Konserin başkemancısı ise Bengi Yardımlı olacak.

Konserde, 17 ve 18. yüzyıllara damgasını vurmuş barok müziğin önemli temsilcilerinden Handel, Vivaldi, Monteverdi, Purcell, Bach ve Jean Philippe Rameau'nun eserleri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

1600 ve 1750 yıllarını kapsayan barok müziğini diğer dönemdekilerden ayıran en belirgin özelliği, ilahi temaların baskınlığı ve müzikte nüansların kullanılmaya başlanması.

Toplam 134 kişinin katılabileceği konser, yarın saat 20.00'de başlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin doğal gaz keşfi sonrası ilk teklif İran'dan geldi!
Ekonomi

Türkiye'nin doğal gaz keşfi sonrası ilk teklif İran'dan geldi!

Karadeniz'de keşfedilen ve yukarı yönlü revize edilen doğal gaz, Türkiye'yi önemli bir konuma çıkardı. Enerji uzmanları, 2025 yılında sona e..
Çavuşoğlu'nun tokat gibi cevap verdiği İsveçli Bakan dönüşte yaşadıklarını anlattı
Siyaset

Çavuşoğlu'nun tokat gibi cevap verdiği İsveçli Bakan dönüşte yaşadıklarını anlattı

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye'yi ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenlemişti. Türkiye'..
Erdoğan ile arasında geçen konuşmayı anlattı: Yangını söndürmeden gelme
Siyaset

Erdoğan ile arasında geçen konuşmayı anlattı: Yangını söndürmeden gelme

T.C. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da meydana gelen yangın felaketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "Yangını söndürmed..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay