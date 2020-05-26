Samsun Büyükşehir Belediyesi görme engelli vatandaşı bayramda ailesiyle buluşturdu

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri görme engelli vatandaşı bayramda ailesiyle buluşturdu.

Samsun’da yaşayan görme engelli 39 yaşındaki Ayşe Uçarlı Boydak, Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi'ne bayram tatilini 5 aydır ziyaret edemediği ailesinin yanında geçirmek istediğini bildirdi.

Talebi alır almaz harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, Ayşe Uçarlı Boydak ve kızı Berra Boydak’ı, İlkadım ilçesi Kalkanca Mahallesi’ndeki evinden alarak Ladik ilçesinde yaşayan ailesinin yanına götürdü. Burada annesi Aysel Uçarlı tarafından kapıda karşılanan Ayşe Uçarlı Boydak ve kızı Berra Boydak, 5 aylık özlemlerini giderdi.

Ayşe Uçarlı Boydak, çalıştığı işyerinden idari izinli olduğunu ve uzun süredir evde karantina altında bulunduğunu söyledi.

Boydak, "Çocuklara yasak gelince kızımla da dışarı çıkamadım. Aylardır ailemi ziyaret edemiyordum. Bayram dolayısıyla yanlarına gitmek istedim. Bu nedenle de çözüm merkezini arayarak belediyemizden yardım talebinde bulundum. Onların sayesinde bayramı ailemin yanında geçirdim." ifadelerini kullandı.







