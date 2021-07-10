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Ekonomi Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı 110 memur alacak
Ekonomi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı 110 memur alacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 110 memur alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 14:52:00 -
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı 110 memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği” hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacak.

16/08/2021 tarihinden 20/08/2021 tarihi mesai günlerinde ilanda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri Denizevleri Mahallesi. Adnan Menderes Bulvarı No:27 Atakum/Samsun adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklar.

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