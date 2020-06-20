Samsun Baro Başkanı Gürbüz'den Avukatlık Kanunu ile ilgili diyalog çağrısı:

SAMSUN (AA) - Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz, son günlerde gündeme gelen Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişikliklere ilişkin, "Samsun Barosu olarak mesleğimizin ve meslektaşlarımızın faydasına olacağını düşündüğümüz yasal düzenlemelere ilişkin düşünce ve önerilerimizi ilgili, yetkili makamlara iletmeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Bizim kanaatimiz ve gözlemimiz, diyalog ve müzakere kapılarının kapalı olmadığı yönündedir." ifadesini kullandı.

Gürbüz, yaptığı yazılı açıklamada, bir grup baro başkanının bulundukları illerden Ankara'ya yürüyüşe geçmeleri ve bunun bazı basın yayın organlarında, "80 baro başkanı Ankara'ya yürüyor" şeklinde haberleştirilmesi nedeniyle açıklama yapma zorunluluğu doğduğunu belirtti.

Bir süredir Avukatlık Kanunu'nda yapılacak muhtemel değişikliklerin tartışıldığına işaret eden Gürbüz, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda Türkiye Barolar Birliğinin (TBB) daveti üzerine 80 baro başkanı 19 Mayıs'ta dijital ortamda, 1 Haziran'da ise Ankara'da fiilen bir araya gelerek durumu değerlendirmiş, 1 Haziran'da Antalya Barosu dışındaki tüm baro başkanlarının imzaladığı toplantı sonuç bildirgesinde, müzakere ve diyalog kanallarının açılacağına inandığımızı ifade ederek ancak diyalog ve müzakere kanallarının kapalı tutulması halinde demokratik hak arama özgürlüğünün tüm gereklerini yerine getireceğimizi kamuoyu ile paylaşmıştık. 11 ve 12 Haziran tarihlerinde ise TBB Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile 35 civarında baro başkanı, Avukatlık Yasası değişikliği kapsamında Adalet Bakanı, Kamu Başdenetçisi ve farklı siyasi partilerin grup başkanvekilleri ile değerlendirme toplantıları yapmışlardır."

Baro başkanlarının ve yöneticilerinin önemli bir bölümünün bireysel olarak ayrıca ilgili ve yetkili makamlara yasa değişikliği ile ilgili görüş ve önerilerini, özellikle "çoklu baronun" sakıncalarını çeşitli yollarla ilettiğini aktaran Gürbüz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kapsamda Samsun Barosu da 15 Mayıs'tan bu tarafa 'Nasıl bir avukatlık yasası olmalı?' ve 'Çoklu baronun sakıncalarını' anlatan dosyalarını konuyla ilgili ve yetkili 50 civarında makam sahibine ulaştırmış, ayrıca Samsun AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti il başkanlıkları ziyaret edilerek konuya ilişkin bilgilendirme ve değerlendirme yapılmıştır. Yine 15 Haziran'da Samsun Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi sayın Orhan Kırcalı'nın Samsun Barosunu ziyaretinde de en önemli gündem maddesi, Avukatlık Yasası'nda yapılacak değişiklikler olmuştur. Samsun Barosu olarak mesleğimizin ve meslektaşlarımızın faydasına olacağını düşündüğümüz yasal düzenlemelere ilişkin düşünce ve önerilerimizi ilgili, yetkili makamlara iletmeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Bizim kanaatimiz ve gözlemimiz, diyalog ve müzakere kapılarının kapalı olmadığı yönündedir. Bu bakımdan her ne kadar bir kısım baro başkanı mevkidaşımız, bulundukları illerden Ankara'ya yürüme eylemi başlatmışlarsa da bu eylemin şekline ve eylemin zamanına barolar olarak mutabık kalınarak karar verilmiş değildir. Bize göre, 1 Haziran bildirisinde dile getirilen demokratik hak arama özgürlüğünün tüm gereklerini yerine getireceğimize ilişkin beyanımızı gerektiren koşullar oluşmamıştır. Çünkü yukarıda arz edildiği üzere görüşmeler halen devam etmektedir. Ayrıca bir an için koşulların oluştuğunu varsaysak bile demokratik hak arama özgürlüğünün tüm gerekleri ile ilgili yöntem konusunda da barolar arasında bir değerlendirme ve istişare de yapılmamıştır."

Gürbüz, "Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle hem koşulları oluşmadığı hem de koşulları oluşsa dahi hak arama yönteminin şeklini ve zamanlamasını doğru bulmadığımız için Ankara'ya yürüme eylemine katılmadık ve destek vermedik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilgili muhataplarımızla diyalog ve müzakere sürecini sağlıklı ve verimli bir biçimde yürütme ve mesleğimiz ile barolar için en faydalı sonuçları elde etme gayretinde olacağımızı kamuoyunun ve çok değerli meslektaşlarımızın bilgisine sunarım." açıklamasında bulundu.



