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Şampiyonlukların müdavimi: Erhan Çelenk

- Gazişehir Gaziantep'in Spor Toto Süper Lig'e yükselmesiyle kariyerindeki 6. şampiyonluk sevincini yaşayan orta saha oyuncusu Erhan Çelenk, son 4 sezonun tamamında da kupa kaldırma başarısı gösterdi - Tecrübeli orta saha oyuncusu Çelenk:"İnşallah nice şampiyonluklara daha oynayacağız. Daha fazla kupa kaldırmak isterim. Çünkü kupa kaldırmak doyumsuz bir keyif"

05 Haziran 2019 Çarşamba 12:46
Şampiyonlukların müdavimi: Erhan Çelenk


GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Son 4 sezonu peş peşe olmak üzere kariyerine 6 şampiyonluk sığdıran Gazişehir Gaziantep'in orta saha oyuncusu Erhan Çelenk, yeni şampiyonluklar hedefliyor.

Devre arasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Gazişehir Gaziantep'e gelen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerinde farklı liglerde 243 resmi müsabakaya çıktı. Bu sürede 49 gol atan Erhan Çelenk'in kariyerinde de şampiyonluklar farklı bir yer tutuyor.

Kariyerindeki ilk şampiyonluğu 2011-12 sezonunda Kahramanmaraşspor ile TFF 3. Lig'de yaşayan Çelenk, aynı takımla bir sonraki yıl TFF 2. Lig şampiyonluğuna uzandı. 2015-16 sezonunda da Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile TFF 3. Lig'de yeniden kupa kaldıran Erhan Çelenk, her sene yeni bir kupa heyecanı yaşıyor.

Erzurum ekibiyle TFF 2. Lig'den Spor Toto 1. Ligi'ne, geçen sene de Spor Toto Süper Ligi'ne yükselen Çelenk, bu sezon da Gazişehir Gaziantep ile geçen seneki heyecanını tekrarladı.

Böylelikle kariyerindeki şampiyonluğu 6'ya yükselten Erhan Çelenk, "şampiyonlukların müdavimi" yakıştırmasıyla 4. sezonu da peş peşe kupayla kapatmış oldu.

Tecrübeli oyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazişehir Gaziantep ile elde edilen şampiyonluğu Gaziantep halkına armağan etti.

Gazişehir Gaziantep'in iki senedir şampiyonluğu kovalayan bir ekip olduğunu belirten Çelenk, "Bu sene hakkımız olan kupayı Gaziantep'e getirdik." dedi.

Takıma devre arasında katıldığını hatırlatan Çelenk, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımızla her bir araya geldiğimizde bu takımın şampiyonluğu hak ettiğini düşünüp birbirimize daha fazla kenetlenmiştik. Bu takım Süper Lig'de de iyi yerleri hak ediyor. Bu takım bu lige renk katacak. Çabamız ve gayemiz de bu doğrultuda olacak."

Erhan Çelenk, kariyerindeki şampiyonluk sayısının hatırlatılması üzerine, "4 sene üst üste, toplam 6 şampiyonluğum oldu. Hepsi birbirinden güzeldi. Bu seneki de çok değerliydi. İnşallah nice şampiyonluklara daha oynayacağız. Daha fazla kupa kaldırmak isterim. Çünkü kupa kaldırmak doyumsuz bir keyif. İnşallah bu yolda devam etmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 12:46
  1. Erhan Çelenk
  2. Spor Toto 1. Lig
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. şampiyonluk

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