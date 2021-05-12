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Spor Şampiyonluk yarışı son haftaya taşındı
Spor

Şampiyonluk yarışı son haftaya taşındı

Süper Lig'de 41. hafta maçları yapılırken, şampiyon son hafta müsabakalarının ardından belli olacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 09:54:00 -
Şampiyonluk yarışı son haftaya taşındı

Üç büyüklerin şampiyonluk mücadelesi verdiği ligin 40. haftasında 81 puanla zirvede yer alan Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ederken, 79 puanla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe evinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı, 78 puana sahip üçüncü Galatasaray ise deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geldi.

Geçen hafta Galatasaray'a mağlup olan Beşiktaş, bu hafta da Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilerek 81 puanda kaldı ve yarışta puan avantajını kaybetti.

Galatasaray, deplasmanda küme düşmesi daha önce kesinleşen Yukatel Denizlispor'u 4-1 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı ve zirvede Beşiktaş ile puanını eşitledi.

Fenerbahçe ise sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında 2 puan geride kaldı.

Zirvedeki Beşiktaş ile Galatasaray ikili averajda eşit durumda bulunurken, sezon sonunda olası puan eşitliğinde şampiyonu genel averaj belirleyecek. Ligde Beşiktaş'ın +44, Galatasaray'ın ise +42 averajı bulunuyor.

Beşiktaş ligin son haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak, Galatasaray ise sahasında Helenex Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Fenerbahçe ise son haftada kümede kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü küme düştü

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor'un ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü de lige veda etti.

Son haftayı bay geçecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yenmesine rağmen küme düşmekten kurtulamadı.

Deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen MKE Ankaragücü de averajla kümede kalma mücadelesi veren rakipleri Gençlerbirliği ve Hes Kablo Kayserispor'un gerisinde kalarak TFF 1. Lig'e düştü.

Sonuçlar

Süper Lig'in 41. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor: 1-1

Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-3

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: 3-1

Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: 1-2

Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor: 0-0

Gaziantep-Çaykur Rizespor: 4-5

Helenex Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor: 1-1

Yukatel Denizlispor-Galatasaray: 1-4

Beşiktaş-Fatih Karagümrük: 1-2

Gençlerbirliği-Göztepe: 5-3

42. hafta maçları

Süper Lig'de tamamı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak 42. ve son hafta maçları şöyle:

MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)

Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül)

Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)

Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Antakya Atatürk)

Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor (Stat açıklanmadı)

Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)

Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)

Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)

Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)

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