‘Şampiyonluk vaadi vermedim’ diyen Ali Koç’a Teknik Direktör dayanmıyor! Emre Belözoğlu dönemi sona erdi

FB TV’de yayınlanan programda basın mensuplarıyla bir araya gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında Emre Belözoğlu ile yola devam etmeyeceklerini açıklarken “Emre Belözoğlu’nu da riske atmamak adına yabancı hoca kararı verdik” dedi. Koç ayrıca, “4-5 transfer yapacağız. 1 stoper, 1 kanat, 2 forvet belki sağ bek, sol bek, fırsat transferleri var. 15 milyon Euro’luk bir satışımız olabilir” diye konuştu.

Teknik adam konusunda 3 alternatifleri olduğunu vurgulayan Ali Koç, “Bunlardan biri Emre ile devam etmek, ikincisi yabancı teknik direktör altında Emre’nin olduğu bir yapı, üçüncüsü de yepyeni yabancı bir teknik ekip. Mevcut şartlar, Türk tek ismin Emre Belözoğlu olacağını gösteriyor. Bize göre 5-10 yıl içinde Türkiye’nin açık ara en iyi teknik direktörü Emre Belözoğlu olacak. Ancak bugün tecrübe çok önemli. 2-3 sene şampiyon olsaydık öyle bir riske girme imkanımız olurdu. Ancak içinde bulunduğumuz durumda bu tercihi yapmanın bizim için çok büyük risk, Emre için de haksızlık olacağını düşünüyoruz. Emre düşünmek için zaman istedi. Çok sıcak baktığını söyleyemem ve onu da anlayışla karşılıyorum.” şeklinde görüş belirtti. Koç, teknik direktörlük konusunda Portekiz, Almanya ekolü arasındaki isimlere daha çok odaklanacaklarını ve yeni teknik direktörlerini haziranın 3. haftasında açıklamayı planladıklarını söyledi. Koç takıma takviyeler konusunda da, “4-5 transfer yapacağız. 1 stoper, 1 kanat, 2 forvet belki sağ bek, sol bek, fırsat transferleri var. 15 milyon Euro’luk bir satışımız olabilir” dedi. Ali Koç, 12-13 Haziran için duyurulan seçim tarihinde 13 Haziran’ın pazar gününe denk geldiğini belirtti. Koç, oy kullanacak üyeler için izin almaya çalışacaklarını ancak bunun zor göründüğünü aktardı. Sarı-lacivertli kulübün başkanı, izin alınamaması durumunda seçimin ertelenebileceğini, yeni tarihin de 25 Haziran Cuma ve 26 Haziran Cumartesi olacağını kaydetti.

Daha önce lig yarışında ‘biz şampiyon olacağız’ diyerek gündeme gelen ve geldiğinden beridir sürekli Teknik Direktör değiştiren Ali Koç, "Hiçbir zaman şampiyonluk vaadinde bulunmadım" ifadelerini kullandı.

Son 3 yılda 8 Teknik Direktör değiştiren Fenerbahçe’de 2017 – 2018’de en son Aykut Kocaman takımın başındaydı. Ali Koç göreve geldiğinden bu yana takımda 6 Teknik Direktör değişti.

Ali Koç döneminde teknik direktörlerin performansı

• Phillip Cocu (20 Temmuz 2018-28 Ekim 2018): 10 maç, 2 galibiyet 3 beraberlik, 5 mağlubiyet, 9 puan

• Erwin Koeman (28 Ekim 2018- 14 Aralık 2018): 5 maç, 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet, 5 puan

• Ersun Yanal (14 Aralık 2018-4 Mart 2020): 43 maç, 19 galibiyet, 13 beraberlik, 10 mağlubiyet, 70 puan

• Zeki Murat (4 Mart 2020-9 Haziran 2020): 1 mağlubiyet 1 beraberlik, 1 puan

• Tahir Karapınar (9 Haziran 2020- 30 Temmuz 2020): 8 maç, 4 galibiyet, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik, 13 puan

• Erol Bulut (30 Temmuz 2020-25 Mart 2021): 30 maç, 18 mağlubiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet, 59 puan