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Yerel Şampiyonluk kutlamasında gerginlik
Yerel

Şampiyonluk kutlamasında gerginlik

Yeniakit Publisher
2023-05-31 00:59:00 - 2023-05-31 01:00:19

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, Galatasaraylı taraftarların şampiyonluk kutlamasında kavga çıktı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluğu coşkuyla kutlarken, bazı taraftarlar arasında kavga çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü’nü 4-1’lik skorla mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Taraftarlar arasında kavga

Kutlama esnasında bazı taraftarlar arasında kavga çıktı. Polis taşkınlık çıkaran ve kavga eden kişilere biber gazı sıkarak müdahale etti.

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