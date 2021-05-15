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Spor Şampiyonluk kutlamaları stadlarda olacak mı? Şampiyonluk kutlamalarına izin var mı? İçişleri Bakanlığı şampiyonluk genelgesi
Spor

Şampiyonluk kutlamaları stadlarda olacak mı? Şampiyonluk kutlamalarına izin var mı? İçişleri Bakanlığı şampiyonluk genelgesi

Şampiyon kim olacak, şampiyonluk Beşiktaş mı olacak, Galatasaray şampiyonluk mu olacak? Fenerbahçe şampiyona olur mu? soruları Süper Lig tarihinde ilk kez bu sezon üç büyük takımın aynı şampiyonluk şansının olduğu bir sezon söz konusu. Hal böyle olunca da Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe taraflarları şampiyon olacak takımı arayıp duruyor. Peki şampiyon ne zaman belli olacak? Şampiyonluk kutlamaları standlarda olacak mı? Şampiyonluk kutlamalarına izin var mı? Şampiyonluk kutlamalarına ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayınlandı. İşte İçişleri Bakanlığı şampiyonluk genelgesi.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 09:04:00 - 2021-05-15 09:10:16
Şampiyonluk kutlamaları stadlarda olacak mı? Şampiyonluk kutlamalarına izin var mı? İçişleri Bakanlığı şampiyonluk genelgesi

Süper Lig'in en uzun sezonunda şampiyon belli olacak. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe 42 haftalık maratonu zirvede tamamlamak için son 90 dakikaya çıkıyor. Beşiktaş ve Galatasaray aynı puanda son haftaya girerken Fenerbahçe rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Şampiyonluğa ulaşan takım ciddi bir gelirin de sahibi olacak. Şampiyon olacak takım belli olmazken salgın nedeniyle şampiyonluk kutlamalarına ilişkin İçişleri Bakanlığı şampiyonluk genelgesi yayınlandı. Spor Toto Süper Lig'de son hafta müsabakalarının oynanacağı belirtilen genelgede, gerekli tedbirlerin alınması istendi. Asayiş ve tam kapanma süreci kurallarına dikkat çekildi. Valiliklerden maçların oynanacağı statlara futbol federasyonunca belirlenen sayı kadar izleyici ve görevli alınması istendi. Şampiyonluk kutlamalarında kalabalıkların cadde, sokak ve meydanlarda toplanmasına izin verilmeyecek.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Ankara’da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde Ramazan bayramı tedbirlerine ilişkin yaptığı basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.  Soylu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile canlı bağlantıda Süper Lig'de oynanacak şampiyonluk maçlarına ilişkin de uyarılarda bulunmuş ve cumartesi günü oynanacak maçların ardından şampiyonun belli olacağını anımsatmıştı.

 

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