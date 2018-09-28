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'Şampiyonluğun en güçlü adayıyız'

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Demirel, Süper Lig ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hala şampiyonluğun en güçlü adaylarından biriyiz" dedi.

28 Eylül 2018 Cuma 18:34
'Şampiyonluğun en güçlü adayıyız'

Fenerbahçe, Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamadı. Phillip Cocu yönetiminde ligde 6 maça çıkan sarı-lacivertli takım, 3 mağlubiyet, 1 beraberelik ve 2 galibiyet aldı. Fenerbahçe'nin bu kötü başlangıçı futbolseverler tarafından eleştiriliyor. Ancak sarı-lacivertli takımın tecrübeli ismi Volkan Demirel aynı görüşte değil.

Tecrübeli file bekçisi, "Fenerbahçe'nin pes edeceğini düşünenler hayal kırıklığına uğrayacak. Hala şampiyonluğun en güçlü adaylarından biriyiz" dedi.

"LİG SÜRPRİZLERE AÇIK"

Toparlanmaya başladıklarını, yakalayacakları galibiyet serisiyle lige ağırlıklarını koyacaklarını belirten kaptan, "Geçen hafta 4 büyük takım da kazanamadı. Bu da ligde her maçın sürprize açık olduğunu gösterir" diye konuştu.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 18:34
  1. fenerbahçe
  2. volkan demirel

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