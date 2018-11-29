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Şampiyonlar Ligi'nde ilkler haftası

- Juventuslu Ronaldo, 100. kez sahadan galip ayrılarak UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde bunu başaran ilk oyuncu oldu- Barcelonalı Messi, 106 golle Şampiyonlar Ligi'nde bir kulübün formasıyla en fazla gol atan oyuncu rekorunu kırdı

29 Kasım 2018 Perşembe 12:01
Şampiyonlar Ligi'nde ilkler haftası


ANKARA (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 5. haftası birçok ilke sahne oldu.

Şampiyonlar Ligi tarihinin en skorer futbolcusu Cristiano Ronaldo, takımı Juventus'un Valencia'yı 1-0 yendiği maçta 100. kez sahadan galip ayrıldı. 33 yaşındaki Ronaldo böylece organizasyon tarihinde bunu başaran ilk oyuncu oldu.

PSV'yi deplasmanda 2-1 yenen Barcelona'nın yıldız oyuncusu Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi kariyerinde 106. defa fileleri havalandırdı. Messi, Ronaldo ile paylaştığı Şampiyonlar Ligi'nde bir kulübün formasıyla en fazla gol atan oyuncu unvanını, tek başına ele geçirdi.

Bayern Münih'in Benfica'yı 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada ağları 2 kez sarsan Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi kariyerindeki gol sayısını 51'e çıkardı. Polonyalı santrafor, organizasyon tarihinde 50 gol barajını geçen 7. isim olarak kayıtlara geçti.

Paris Saint-Germain'in forvet oyuncusu Neymar, Liverpool'u 2-1 yendikleri karşılaşmada 31 gole ulaştı. Neymar böylece Kaka ile paylaştığı Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol atan Brezilyalı futbolcu rekorunun yeni sahibi oldu.


Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 12:01
  1. Cristiano Ronaldo
  2. Futbol
  3. Lionel Messi
  4. Neymar
  5. Robert Lewandowski
  6. UEFA Şampiyonlar Ligi

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