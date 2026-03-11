  • İSTANBUL
SON DAKİKA
İran, Dünya Kupası için ABD'ye gidebilecek mi? Infantino, Trump ile görüştü

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, İran Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılımı konusunu ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Infantino, "Görüşmeler sırasında Başkan Trump, İran Milli Takımı'nın elbette Amerika Birleşik Devletleri'ndeki turnuvaya davetli olduğunu yineledi." dedi.

Dünya Kupası’nın başlamasına yaklaşık 3 aylık bir süre kala Orta Doğu’da yaşanan savaş beraberinde bazı sorunları da getrdi.1 Dünya kupasına gitmeyi hak eden ülkelerden olan Iran, turnuva için ABD’ye gidebilecek mi?” Sorusu konuşulmaya başlandı.

FIFA Başkanı Infantino, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüşmeler sırasında Başkan Trump, İran Milli Takımı'nın elbette Amerika Birleşik Devletleri'ndeki turnuvaya davetli olduğunu yineledi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Infantino, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın 93 gün sonra başlayacağını belirterek, Trump'a yapılacak organizasyon için teşekkür etti.

FIFA Başkanı, "İnsanları bir araya getirmek için FIFA Dünya Kupası gibi bir etkinliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na desteği için içtenlikle teşekkür ediyorum, çünkü bu bir kez daha futbolun dünyayı birleştirdiğini gösteriyor." dedi.

