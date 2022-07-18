Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Dinamo Kiev'i yenerse rakibi kim olacak?

2021-2022 sezonunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile mücadele edecek. Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı 20 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Mücadele TSİ 21.00'de başlayacak. Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle Dinamo Kiev iç saha maçını Polonya'nın Lodz kentinde oynayacak. Karşılaşmanın rövanşı 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

Fenerbahçe Dinamo Kiev'i yenerse rakipleri kim olacak?

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'i yenerse Monaco, Midtjylland / AEK maçının galibi, Sturm Graz ya da Union Saint Gillo'dan biri ile eşleşecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Dinamo Kiev'e yenilirse ne olur?

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e elenmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Bu durumda Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda mücadele edecek Fenerbahçe, Sırp ekibi Partizan ya da Çekya temsilcisi Slovacko ile eşleşecek. Bu eşleşme de bugün kura çekiminin ardından belli olacak.