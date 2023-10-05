Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk yaşandı! Yıldız isim maçın ortasında sahayı terk etti: Daha da gelmedi! İşte sebebi...

Avrupa'nın 1 numaralı arenası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta, 4 Ekim Çarşamba akşamı oynanan maçlarla tamamlandı.

Gecenin sürpriz sonucuna Newcastle United imza atarken PSG Mart 2017'den bu yana bir ilki yaşadı.

Ayrıca Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.

ATLETICO'DAN GALATASARAY TARİFESİ...

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, Feyenoord karşısında ecel terleri döktü. Sahasında iki kez geriye düşen Madrid ekibi, pes etmedi ve sahadan 3 puanla ayrılmasını bildi, gruptaki ilk galibiyetini alırken Morata 2 golle maça damga vurdu. İspanyol devinin, geriye düşmesine rağmen aldığı galibiyet, akıllara Manchester United-Galatasaray maçını getirdi.

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Temsilcimiz, Old Trafford'da iki kez geriye düşmesine rağmen İngiliz devini yıkmayı başarırken Atletico da rakibine aynı tarifeyi uyguladı.

LAZIO'YU PEDRO KURTARDI

Lazio, E Grubu 2. maçında Celtic'i deplasmanda 2-1'le geçti. Henüz 12'de geriye düşen İtalyan ekibi, 29'da eşitliği yakalarken 90+5'te Pedro'nun attığı golle 3 puanı kapan taraf oldu. Atletico ve Lazio, 4'er puanla ilk sırayı paylaşırken 3 puanı Feyenoord 3. sırada, puansız Celtic ise haftayı son sırada tamamladı.

KIZILYILDIZ 1 PUANI SON ANDA KURTARDI

G Grubu'nda Kızılyıldız ile Young Boys'u karşı karşıya getiren 90 dakika gol düellosuna sahne oldu. Ev sahibi, Adana Demirspor'dan transfer ettiği Cherif Ndiaye ile skor perdesini açsa da konuk takım ikinci yarıda art arda bulduğu gollerle öne geçti. 88'de beraberliği yakalayan Sırp ekibi, 1 puanı son anda kurtardı.

MANCHESTER CITY'DEN FİRE YOK

Son şampiyon Manchester City, Leipzig engelini rahat aştı. Foden, Alvarez ve Doku ile golleri bulan, sahadan 3-1 galip ayrılan Pep Guardiola'nın ekibi, 2'de 2 yaparak liderliğini sürdürdü. 3 puanı Leipzig 2., 1'er puanlı Kızılyıldız ile Young Boys ise 3. ve 4. sırayı paylaştı.

SHAKHTAR'DAN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Shakhtar Donetsk, Belçika deplasmanında müthiş bir geri dönüşe imza attı. Henüz 34. dakikada Royal Antwerp karşısında 2 farklı geriye düşen Ukrayna ekibi, 48., 71. ve 76. dakikalarda bulduğu golle rakibini 3-2 devirdi. Ev sahibi, 90+7'de Toby Alderweireld ile penaltı değerlendiremedi ve adeta şok yaşadı.

BARCELONA'YA 3 PUANI TORRES GETİRDİ

H Grubu'nda Barcelona, Porto'yu ilk yarının son anlarında Ferran Torres'in attığı golle 1-0 devirdi. Gavi'nin ikinci sarıdan uzatmalarda kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamlayan Katalan devi, 2'de 2 yaparak gruptan çıkma yolunda dev bir adım attı. 2. haftanın ardından 6 puanlı Barça zirvede. 3 puanlı Porto 2., 3 puanlı Shakhtar 3. sırada. Puansız Antwerp ise sonuncu durumda.

YAMAL, TARİHE GEÇTİĞİ MAÇTA İSHAL OLDU

16 yaş 183 gün ile Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk 11'de başlayan en genç oyuncu olan Lamine Yamal, Porto deplasmanında talihsiz bir an yaşadı. İspanyol yıldız, ishal olması nedeniyle 71. dakikada tuvalete gitmek için sahayı terk etti. 80.dakikada Marcos Alonso, Yamal yerine oyuna dahil oldu. O sırada Barcelona, yaklaşık 10 dakika boyunca sahada 10 kişi oynadı. 90 dakikanın ardından konuyla ilgili konuşan teknik direktör Xavi, "Yamal hastaydı. Bir hastalıktan dolayı acı çekiyordu. Bir süredir bunu bana söylüyordu. Oyun durunca tuvalete gitmek istedi, ben de hemen geri gelmesini istedim. Gitti ve geri dönmedi." açıklamasını yaptı.

NEWCASTLE, PSG'Yİ SAHADAN SİLDİ! MART 2017'DEN BU YANA BİR İLK...

20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönen Newcastle United, yıldızlar topluluğu PSG'yi adeta sahadan sildi. İngiliz ekibi, sahadan 4-1 galip ayrılarak adeta gövde gösterisi yaptı. Newcastle’a 4-1 mağlup olan PSG, Mart 2017’den (1-6 vs Barcelona) bu yana Şampiyonlar Ligi’ndeki en farklı mağlubiyetini aldı.

ALMANYA'DA SESSİZ AKŞAM

F Grubu'nda Borussia Dortmund ile Milan'ı Signal Iduna Park'ta karşı karşıya getiren 90 dakikada eşitlik bozulmadı ve mücadele 0-0 sona erdi. Bu sonuçların ardından Newcastle 4 puanla zirveye yerleşti. 3 puanlı PSG, 2. basamakta. 2 puanlı Milan 3., 1 puanlı Dortmund ise sonuncu durumda.