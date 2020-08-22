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Spor Şampiyonlar Ligi'nde 1,7 milyar avroluk final
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde 1,7 milyar avroluk final

Finalde karşılaşacak Bayern Münih ile Paris Saint-Germain kulüplerinin kadrolarındaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 1 milyar 730 milyon avro ediyor - Almanya temsilcisi Bayern Münih 928,55 milyon avro, Fransa ekibi PSG ise 801,45 milyon milyon avro piyasa değeriyle öne çıkıyor - PSG'nin en değerli oyuncuları listesinde 180 milyon avro ile Kylian Mbappe ve 128 milyonla Neymar ilk sıralarda yer alıyor - Bayern Münih'te ise 80 milyon avro ile Leroy Sane ve 75 milyon avro ile Joshua Kimmich en değerli oyuncular olarak göze çarpıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-22 11:52:55 -
Şampiyonlar Ligi'nde 1,7 milyar avroluk final

ANKARA (AA) - DOĞA KIRMIZIOĞLU - UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak Almanya'nın Bayern Münih ile Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımlarındaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 1,7 milyar avroyu buluyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre PSG'nin tahmini piyasa değeri 801,45 milyon, Bayern Münih'in ise 928,55 milyon avro oldu.

Bayern Münih'in Alman oyuncuları Leroy Sane 80 milyon, Joshua Kimmich 75 milyon, Serge Gnabry 72 milyon avroluk değerleriyle takımın en pahalı 3. oyuncusu olarak öne çıkıyor.

PSG'nin yıldızları Fransız Kylian Mbappe 180 milyon avroluk değeriyle ilk sırada yer alırken, Brezilyalı Neymar ise 128 milyon avroluk tahmini piyasa değerine sahip.

Bayern Münihli futbolcuların piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (avro)
Leroy Sane 80 milyon
Joshua Kimmich 75 milyon
Serge Gnabry
 72 milyon
David Alaba 65 milyon
Alphonso Davies 60 milyon
Robert Lewandowski
 56 milyon
Philippe Coutinho 56 milyon
Lucas Hernandez 56 milyon
Leon Goretzka 50 milyon
Thiago 48 milyon
Niklas Süle 48 milyon
Kingsley Coman 40 milyon
Benjamin Pavard 40 milyon
Thomas Müller 30 milyon
Corentin Tolisso 25,5 milyon
Ivan Perisic 17,5 milyon
Alvaro Odriozola 16 milyon
Manuel Neuer 14,5 milyon
Javi Martínez
 13 milyon
Jerome Boateng 12 milyon
Tanguy Nianzou 11 milyon
Michael Cuisance
 10 milyon
Alexander Nübel 9,5 milyon
Joshua Zirkzee
 9 milyon
Adrian Fein 5 milyon
Sven Ulreich 3,5 milyon
Leon Dajaku 2,3 milyon
Fiete Arp 2 milyon
Oliver Batista Meier 1,5 milyon
Ron-Thorben Hoffmann 250 bin
Toplam 928,55 milyon


PSG'deki futbolcuların piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (avro)
Kylian Mbappe 180 milyon
Neymar 128 milyon
Mauro Icardi 60 milyon
Marco Verratti 60 milyon
Marquinhos 52 milyon
Angel Di Maria
 32 milyon
Pablo Sarabia 28 milyon
Thilo Kehrer 28 milyon
Abdou Diallo 28 milyon
Presnel Kimpembe 28 milyon
Julian Draxler 24 milyon
Idrissa Gueye 24 milyon
Leandro Paredes 20 milyon
Ander Herrera 16 milyon
Juan Bernat 16 milyon
Colin Dagba 16 milyon
Alphonse Areola 13 milyon
Layvin Kurzawa 12 milyon
Keylor Navas 8 milyon
Sergio Rico
 8 milyon
Thiago Silva 4,8 milyon
Loic Mbe Soh
4,5 milyon
Eric Maxim Choupo-Moting 4 milyon
Jese 3,2 milyon
Arnaud Kalimuendo 1 milyon
Mitchel Bakker 900 bin
Marcin Bulka 900 bin
Timothee Pembele 500 bin
Kays Ruiz-Atil 250 bin
Denis Franchi 250 bin
Garissone Innocent 150 bin
Toplam 801,45 milyon

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