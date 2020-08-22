Şampiyonlar Ligi'nde 1,7 milyar avroluk final

Finalde karşılaşacak Bayern Münih ile Paris Saint-Germain kulüplerinin kadrolarındaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 1 milyar 730 milyon avro ediyor - Almanya temsilcisi Bayern Münih 928,55 milyon avro, Fransa ekibi PSG ise 801,45 milyon milyon avro piyasa değeriyle öne çıkıyor - PSG'nin en değerli oyuncuları listesinde 180 milyon avro ile Kylian Mbappe ve 128 milyonla Neymar ilk sıralarda yer alıyor - Bayern Münih'te ise 80 milyon avro ile Leroy Sane ve 75 milyon avro ile Joshua Kimmich en değerli oyuncular olarak göze çarpıyor