Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçlar tamamlandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turu ilk maçları dün gece oynanan 4 karşılaşma ile tamamlandı.

Alman ekibi Bayer Leverkusen konuk ettiği İngiliz temsilcisi Arsenal ile 1-1 berabere kaldı.

Fransız takımı Paris Saint-Germain sahasında İngiliz temsilcisi Chelsea'yi 5-2 yenmeyi başardı.

Milli futbolcumuz Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid, Valverde'nin hat-trick yaptığı maçta konuk ettiği Manchester City'yi 3-0 mağlup etti. İspanyol ekibinde Vinicius Junior, 57. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Norveç ekibi Bodo/Glimt ağırladığı Portekiz temsilcisi Sporting'i 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçlarla, son 16 turunda mücadele eden 6 İngiliz ekibi de ilk maçlarda galibiyet alamazken rövanşlar öncesinde 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.

Salı gecesi oynanan maçlarda ise; Galatasaray sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u 1-0, Alman ekibi Bayern Münih deplasmanda İtalyan takımı Atalanta'yı 6-1, İspanyol kulübü Atletico Madrid konuk ettiği İngiliz ekibi Tottenham'ı 5-2 mağlup etmişti. İngiliz temsilcisi Newcastle United konuk ettiği İspanyol ekibi Barcelona ile 1-1 berabere kalmıştı.

Turun rövanş maçları, 17-18 Mart'ta yapılacak ve çeyrek finalistler belli olacak.