Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçlar tamamlandı
Spor

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçlar tamamlandı

Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçlar tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde iki gün boyunca oynanan 8 maçla tamamlandı. Dün gece oynanan maçlarda bol gol ve heyecan vardı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turu ilk maçları dün gece oynanan 4 karşılaşma ile tamamlandı.

Alman ekibi Bayer Leverkusen konuk ettiği İngiliz temsilcisi Arsenal ile 1-1 berabere kaldı.

Fransız takımı Paris Saint-Germain sahasında İngiliz temsilcisi Chelsea'yi 5-2 yenmeyi başardı.

Milli futbolcumuz Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid, Valverde'nin hat-trick yaptığı maçta konuk ettiği Manchester City'yi 3-0 mağlup etti. İspanyol ekibinde Vinicius Junior, 57. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Norveç ekibi Bodo/Glimt ağırladığı Portekiz temsilcisi Sporting'i 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçlarla, son 16 turunda mücadele eden 6 İngiliz ekibi de ilk maçlarda galibiyet alamazken rövanşlar öncesinde 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.

Salı gecesi oynanan maçlarda ise; Galatasaray sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u 1-0, Alman ekibi Bayern Münih deplasmanda İtalyan takımı Atalanta'yı 6-1, İspanyol kulübü Atletico Madrid konuk ettiği İngiliz ekibi Tottenham'ı 5-2 mağlup etmişti. İngiliz temsilcisi Newcastle United konuk ettiği İspanyol ekibi Barcelona ile 1-1 berabere kalmıştı.

Turun rövanş maçları, 17-18 Mart'ta yapılacak ve çeyrek finalistler belli olacak.

