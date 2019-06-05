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Şampiyonlar Ligi şampiyonuna ödül yok

- Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk:"(Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübünün başarısı) Bizim federasyon olarak herhangi bir ödül katkımız yok"- "Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu ülkemize getirmiş olmak gurur ve mutluluk verici"

05 Haziran 2019 Çarşamba 12:40
Şampiyonlar Ligi şampiyonuna ödül yok


ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübüne ödül vermelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Başkan Uztürk, ilk kez düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde kupanın Türkiye'ye gelmesinden dolayı onurlu ve gururlu olduklarını belirterek, "Ödül yönetmeliği gereği nelerin olabileceği belli. Bizim federasyon olarak herhangi bir ödül katkımız yok. Bakanlık herhangi bir şey takdir ederse ona bir şey diyemem." değerlendirmesinde bulundu.


- "İlk kez resmi anlamda düzenleniyor"


TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk, Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübünün elde ettiği başarının önemine değinerek, "Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu ülkemize getirmiş olmak gurur ve mutluluk verici. İlk kez resmi anlamda düzenleniyor." diye konuştu.

Dublin'de 2015 yılında düzenlenen toplantıda Şampiyonlar Ligi'nin, UEFA'nın örnek alınarak yapılması gerektiğini söylediklerini hatırlatan Uztürk, "O zaman 3 veya 4 takım çıkabiliyordu. Kaç takım olursa olsun bu organizasyonun yapılması gerektiğini ısrarla söylemiştik. Ancak 2019 yılında gerçekleştirebildiler. Olsun. Bu kupa, ilk resmi kupa. Bundan sonra da tahmin ediyorum kolay kolay Türkiye'den çıkmayacaktır. Çünkü Avrupa'da takımlar düzeyinde biz, milli takımlarda da olduğu gibi ileri düzeydeyiz. Ekibi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 12:40
  1. EAFF Şampiyonlar Ligi
  2. ortotek gaziler ampute spor kulübü
  3. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk

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