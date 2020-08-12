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Spor

Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde şok gelişme! Barcelona'da korona virüs depremi

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih maçı öncesinde Barcelona'da korona virüsü şoku yaşandı. 9 oyuncuya yapılan testten biri pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 12:13:00 - 2020-08-12 12:51:49
Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde şok gelişme! Barcelona'da korona virüs depremi

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile karşılaşacak olan Barcelona'da corona virüsü şoku yaşandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek olan Barcelona'da bir kişinin korona virüs testi pozitif çıktı.

9 futbolcuya test yapıldı biri pozitif

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi çalışmalara başlayacak 9 futbolcuya Kovid-19 testi yapıldığı ve bir oyuncunun testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Evinde karantinaya alınan futbolcunun semptom göstermediği ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

İsmi açıklanmayan futbolcunun, Barcelona'nın cuma günü Bayern Münih ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı için Portekiz'e gidecek A takım kafilesinde yer alan futbolculardan hiçbiriyle temas etmediği aktarıldı.

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