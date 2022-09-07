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Spor Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları puan durumları 6 Eylül Salı
Spor

Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları puan durumları 6 Eylül Salı

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 6 Eylül Salı akşamı oynanan maçlarla başladı. Futbolseverler gecenin sonuçlarını ve oluşan puan durumlarını araştırmaya başladı. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları:

Yeniakit Publisher
2022-09-07 00:17:00 -
Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları puan durumları 6 Eylül Salı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 6 Eylül Salı akşamı başladı. Peki, bu akşam oynanan maçlar ne oldu kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları puan durumları 6 Eylül Salı

Dinamo Zagreb-Chelsea              1-0

Salzburg-Milan:                1-1

F Grubu

RP Leipzig-Shakhtar:      1-4

Celtic-Real Madrid:         0-3

G Grubu

B.Dortmund-Kopenhag:              3-0

Sevilla-Manchester City:              0-4

H Grubu

PSG-Juventus:  2-1

Benfica-Maccabi Haifa:2-0

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