Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları puan durumları 6 Eylül Salı
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 6 Eylül Salı akşamı oynanan maçlarla başladı. Futbolseverler gecenin sonuçlarını ve oluşan puan durumlarını araştırmaya başladı. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 6 Eylül Salı akşamı başladı. Peki, bu akşam oynanan maçlar ne oldu kaç kaç bitti?
Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları puan durumları 6 Eylül Salı
Dinamo Zagreb-Chelsea 1-0
Salzburg-Milan: 1-1
F Grubu
RP Leipzig-Shakhtar: 1-4
Celtic-Real Madrid: 0-3
G Grubu
B.Dortmund-Kopenhag: 3-0
Sevilla-Manchester City: 0-4
H Grubu
PSG-Juventus: 2-1
Benfica-Maccabi Haifa:2-0