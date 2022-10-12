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Spor Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları 11 Ekim Salı
Spor

Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları 11 Ekim Salı

Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Hafta 12 Ekim Çarşamba akşamı oynanacak maçlarla tamamlanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde son durum nedir hangi takım gruptan çıkmayı garantiledi?

Yeniakit Publisher
2022-10-12 07:13:00 -
Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları 11 Ekim Salı

Ligi maçlarını yakından takip edenler dördüncü hafta karşılaşmalarını alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu merak ediyor. Peki, Şampiyonlar Ligi’nde kimler gruptan çıkmayı garantiledi?

Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları 11 Ekim Salı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun E, F, G ve H gruplarında 4. maçlar sona erdi.

Gecenin önemli maçında Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Portekiz ekibi Benfica'yı ağırladı. Karşılaşma Kylian Mbappe ve Joao Mario'nun karşılıklı penaltı golleriyle 1-1 berabere sona erdi.

E Grubu'nda oynanan maçta Chelsea, geçen hafta 3-0 mağlup ettiği Milan'ı deplasmanda da Jorginho ve Pierre Aubameyang'ın golleriyle 2-0 yendi ve 7 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

F Grubu'nda yer alan son şampiyon Real Madrid, deplasmanda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk karşısında Oleksandr Zubkov'un golüyle 1-0 geriye düşse de 90+5. dakikada Antonio Rudiger'in golüyle sahadan bir puanla ayrıldı. 10 puana sahip İspanyol ekibi, son 16 turuna çıkmayı garantiledi.

G Grubu'nda Borussia Dortmund ile Sevilla'nın 1-1 berabere kalmasının ardından 10 puanla lider durumda bulunan Manchester City, son 16 turuna çıkmayı garantileyen bir başka takım oldu.

Dördüncü haftanın ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Salzburg (Avusturya): 1-1

Milan (İtalya) - Chelsea (İngiltere): 0-2

F Grubu

Celtic (İskoçya) - Leipzig (Almanya): 0-2

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Real Madrid (İspanya): 1-1

G Grubu

Kopenhag (Danimarka) - Manchester City (İngiltere): 0-0

Borussia Dortmund (Almanya) - Sevilla (İspanya): 1-1

H Grubu

Maccabi Haifa (İsrail) - Juventus (İtalya): 2-0

Paris Saint-Germain (Fransa) - Benfica (Portekiz): 1-1

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