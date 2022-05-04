Şampiyonlar Ligi’nde nefesler tutuldu son finalistin belli olması bekleniyor. Peki, Liverpool’un rakibi kim oldu?

Şampiyonlar Ligi finaline kim çıktı? Şampiyonlar Ligi finali ne zaman hangi takımlar oynayacak?

Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu. Yarı final rövanş maçında Villareal ile Liverpool Ceramica Stadı'nda karşılaştı.Maçın ilk yarısı Boulaye Dia'nın 3. dakikada ve Francis Coquelin'in 41. dakikada bulduğu gollerle 2-0 Villarreal üstünlüğü ile geçti.

İlk maçı, Liverpool 2-0 kazandığı için iki takım ikinci yarıya şartları eşitlemiş durumda çıktı. Karşılaşmanın ikinci yarısında daha etkili oynayan Liverpool, 62. dakikada Fabinho'nun golüyle skoru 2-1'e getirdi. İngiliz ekibi, Luis Diaz'ın 67.dakikada bulduğu golle skoru eşitleyerek 2-2'ye getirdi. Liverpool, 74. dakikada Sadio Mane'nin golüyle de öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Villarreal'de Etienne Capoue, 86. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Liverpool 3-2 kazandığı maçın ardından adını finale yazdırdı.

Liverpool'un finalde karşılaşacağı rakip ise 4 Mayıs Çarşamba akşamı belli olacak. Real Madrid, 4-3 kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının rövanşında bugün Manchester City'yi ağırlayacak. Bu eşleşmenin galibi, finalde Liverpool ile karşılaşacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.