  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Soylu: Yakında başlayacak

Nagehan Alçı'ya Rize'de Che Guevara tepkisi

Putin'den ağızları açık bırakan hamle! 12 yıl sonra ortaya çıktı: "Kıyamet uçağı" göklerde

3 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı!

TSK vurdukça ses bunlardan geldi! "Türkiye'nin geleceği risk altında" safsatası

CHP'lilerin "tıpış tıpış" sözlerine sinirlendi! Kılıçdaroğlu kağıdı yırtıp attı

Metrobüs daha kalabalık: CHP'li İmamoğlu, Erdoğan posteri önünde konuştu! Dikkat çeken 'PKK' afişi

Aşı satışlarından büyük vurgun yapan 'lise mezunu' Bill Gates yine kafayı çıkardı: Daha kötüsü olabilir

Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular şaştı kaldı Biz bile anlamıyoruz

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman kesenin ağzını hiç düşünmeden açtı! 8 milyar dolar yolladı
Spor Şampiyonlar Ligi finaline kim çıktı? Şampiyonlar Ligi finali ne zaman hangi takımlar oynayacak?
Spor

Şampiyonlar Ligi finaline kim çıktı? Şampiyonlar Ligi finali ne zaman hangi takımlar oynayacak?

2021-2022 sezonu Şampiyonlar Ligi finaline adım adım yaklaşılıyor. Futbolseverler ise finalin ne zaman hangi takımlar arasında oynanacağını araştırıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi finaline hangi takımlar kaldı? Şampiyonlar Ligi final eşleşmesi:

Yeniakit Publisher
2022-05-04 09:10:00 -
Şampiyonlar Ligi finaline kim çıktı? Şampiyonlar Ligi finali ne zaman hangi takımlar oynayacak?

Şampiyonlar Ligi’nde nefesler tutuldu son finalistin belli olması bekleniyor. Peki, Liverpool’un rakibi kim oldu?

Şampiyonlar Ligi finaline kim çıktı? Şampiyonlar Ligi finali ne zaman hangi takımlar oynayacak?

Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu. Yarı final rövanş maçında Villareal ile Liverpool Ceramica Stadı'nda karşılaştı.Maçın ilk yarısı Boulaye Dia'nın 3. dakikada ve Francis Coquelin'in 41. dakikada bulduğu gollerle 2-0 Villarreal üstünlüğü ile geçti.

İlk maçı, Liverpool 2-0 kazandığı için iki takım ikinci yarıya şartları eşitlemiş durumda çıktı. Karşılaşmanın ikinci yarısında daha etkili oynayan Liverpool, 62. dakikada Fabinho'nun golüyle skoru 2-1'e getirdi. İngiliz ekibi, Luis Diaz'ın 67.dakikada bulduğu golle skoru eşitleyerek 2-2'ye getirdi. Liverpool, 74. dakikada Sadio Mane'nin golüyle de öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Villarreal'de Etienne Capoue, 86. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.  Liverpool 3-2 kazandığı maçın ardından adını finale yazdırdı.

Liverpool'un finalde karşılaşacağı rakip ise 4 Mayıs Çarşamba akşamı belli olacak. Real Madrid, 4-3 kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının rövanşında bugün Manchester City'yi ağırlayacak. Bu eşleşmenin galibi, finalde Liverpool ile karşılaşacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay