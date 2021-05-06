Şampiyonlar Ligi finalinde hangi takımlar karşılaşacak?
Şampiyonlar Ligi finali ne zaman nerede oynanacak? Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak takımlar belli oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak?
Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelecek ekipler belli oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman nerede oynanacak?
Şampiyonlar Ligi finalinde hangi takımlar karşılaşacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Real Madrid'i 2-0 mağlup eden Chelsea finale yükseldi ve Manchester City'nin rakibi oldu.
Manchester City-Chelsea maçı arasındaki Şampiyonlar Ligi finali, 29 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.