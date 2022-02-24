Uzun süredir konuşulan Rusya-Ukrayna krizinde, askeri müdahale başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Bu gelişmenin ardından Avrupa'nın en önemli futbol organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi finalinin tarihinin değişip değişmeyeceği araştırılmaya başlandı. Peki, Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan alınır mı?

Şampiyonlar Ligi finali Rusya’dan alındı mı? Bu sene Şampiyonlar Ligi finali nerede yapılacak?

2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin 28 Mayıs'ta Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Krestovsky Stadı'nda yapılması kararlaştırılmıştı. Ancak Rusya-Ukrayna krizinin ardından UEFA'nın nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu. Olaylar sebebiyle UEFA, 2 Mart'ta Kiev'de oynanması planlanan Dinamo Kiev ile Sporting Lizbon arasındaki Gençler Ligi maçını erteledi.

Yaşanan son olayların ardından UEFA, konuyu değerlendirmek için 25 Şubat Cuma günü acil bir toplantı yapmaya karar verdi. UEFA'dan yapılan açıklamada, "Rusya ve Ukrayna arasındaki son 24 saatteki gelişmelerin ardından, UEFA başkanı, durumu değerlendirmek için İcra Komiyetesi'ni olağanüstü toplantıya çağırmaya karar verildi" denildi.

Toplantının ardından alınan kararlara ilişkin bir açıklama yapılması bekleniyor.