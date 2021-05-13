Şampiyonlar Ligi finali ne zaman nerede oynanacak?
Manchester City-Chelsea finali ne zaman nerede? 29 Mayıs 2021'de oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin hangi ülkede oynanacağı merak ediliyor? Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Şampiyonlar Ligi final maçı İstanbul’da mı?
UEFA, 29 Mayıs'ta İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz'e alındığını açıkladı. Peki, Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman nerede oynanacak?
Şampiyonlar Ligi finali ne zaman nerede oynanacak?
UEFA, 29 Mayıs Cumartesi günü Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi final müsabakasının İstanbul'dan alındığını duyurdu. Şampiyonlar Ligi final maçının Portekiz'in Porto şehrinde oynanacağı belirtildi. Bu kararın koronavirüs tedbirleri nedeniyle Portekiz'e alındığı da belirtildi.