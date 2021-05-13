  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Erbakan'dan Ramazan Bayramı'nda 'Kudüs' mesajı!
Mesut Özil'in bayram mesajına beğeni yağdı
Mesut Özil'den dikkat çeken Ramazan Bayramı mesajı
Gazze değil Vatikan olsa kıyamet kopardı
Spor Şampiyonlar Ligi finali ne zaman nerede oynanacak?
Spor

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman nerede oynanacak?

Manchester City-Chelsea finali ne zaman nerede? 29 Mayıs 2021'de oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin hangi ülkede oynanacağı merak ediliyor? Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Şampiyonlar Ligi final maçı İstanbul’da mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-13 14:22:00 -
Şampiyonlar Ligi finali ne zaman nerede oynanacak?

UEFA, 29 Mayıs'ta İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz'e alındığını açıkladı. Peki, Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman nerede oynanacak?

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman nerede oynanacak?

UEFA, 29 Mayıs Cumartesi günü Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi final müsabakasının İstanbul'dan alındığını duyurdu. Şampiyonlar Ligi final maçının Portekiz'in Porto şehrinde oynanacağı belirtildi. Bu kararın koronavirüs tedbirleri nedeniyle Portekiz'e alındığı da belirtildi.

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?
Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?

Spor

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Bu fiyat mümkün' iddiası! Altını olanlar dikkat
Ekonomi

'Bu fiyat mümkün' iddiası! Altını olanlar dikkat

Güvenli liman olarak bilinen altın fiyatları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Altın fiyatları artacak mı? İşte Ekonomist Cüneyt Paksoy'un al..
Kapitalizm çöküyor!
Dünya

Kapitalizm çöküyor!

Alman ekonomist Holger Zschepitz, 20 Ocak 2021'de başkan seçilen Joe Biden yönetimindeki ABD'nin, 1981'den bu yana en yüksek enflasyon oranı..
Gerilim tırmandı! Rusya'dan Avrupa ülkesi jetlerine müdahale
Dünya

Gerilim tırmandı! Rusya'dan Avrupa ülkesi jetlerine müdahale

Rusya, Karadeniz'de uçuş gerçekleştiren Fransız Hava Kuvvetlerine ait 2 adet Mirage-2000 jet avcı uçağı ile C-135 yakıt ikmal uçağına müdaha..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay